​«Локомотиву» разрешили заполнить стадион на 30% на игре с «Сочи»

Программу двенадцатого игрового дня чемпионата России будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Сочи». Команды сыграют в понедельник, 25 октября, на «РЖД Арене» в Москве.

«Локомотив» получил от Роспотребнадзора разрешение заполнить стадион на 30%. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы». При этом отмечается, что у клуба пока нет информации, смогут ли фанаты посещать матчи в дни, которые из-за вспышки коронавируса были объявлены в Москве нерабочими.

Напомним, что нерабочими будут дни с 28 октября по 7 ноября. Пока непонятно, как локдаун повлияет на проведение игр чемпионата России.