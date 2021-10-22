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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотиву» разрешили заполнить стадион на 30% на игре с «Сочи»

22 Октября 2021 • 17:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
2.45 3.35 2.90
25.10 19:00

Программу двенадцатого игрового дня чемпионата России будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Сочи». Команды сыграют в понедельник, 25 октября, на «РЖД Арене» в Москве.

«Локомотив» получил от Роспотребнадзора разрешение заполнить стадион на 30%. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы». При этом отмечается, что у клуба пока нет информации, смогут ли фанаты посещать матчи в дни, которые из-за вспышки коронавируса были объявлены в Москве нерабочими.

Напомним, что нерабочими будут дни с 28 октября по 7 ноября. Пока непонятно, как локдаун повлияет на проведение игр чемпионата России.

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Локомотив Москва
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