Гисдоль назвал единственную проблему в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая, на ваш взгляд, главная сложность работы в России?

- Я могу сказать, что получаю большое удовольствие и радость от работы с «Локомотивом». Самой актуальной проблемой и единственной, которую я здесь встречаю, является лазарет. Это количество травмированных игроков, которые сейчас, к сожалению, не могут быть в нашем составе. Поэтому неделя за неделей мне надо выбирать, какая команда будет лучшая сегодня и самая оптимальная на сегодняшнюю игру.