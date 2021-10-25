Федотов: «Надеемся, что мышечная травма не помешает Джанаеву присоединиться к сборной»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Психология теперь уже претендента может пагубно повлиять на команду?

- Да мы об этом не думаем. Готовимся к определенной игре, всего лишь. Поэтому у нас сегодня есть «Локомотив», и дальше двигаемся.

- Состояние Джанаева оцените.

- Есть еще проблема, поэтому нет его в заявке.

- Сегодня он получил вызов в расширенный список сборной. Штаб сборной с вами как-то связывался?

- Надеемся, да. Приезжал Кафанов, как раз с «Ростовом» была встреча. Поэтому обсудили, он услышал наше мнение, нашего тренера по вратарям. Они не сбрасывали Сослана со счетов, и в расширенном списке он есть. Надеемся, что мышечная травма ему не помешает присоединиться к сборной.

- Барсов - воспитанник «Локомотива». Какой-то акцент сегодня на этом будет сделан?

- Акцент? Если понадобится его участие, 100% он получит этот шанс и постарается реализовать свои моменты.