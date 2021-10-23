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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян заявил, что пока не соответствует ожиданиям «Локомотива»

23 Октября 2021 • 10:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
2.65 3.30 2.70
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился причинами ряда неудачных матчей в исполнении команды, сославшись также на собственную невыразительную игру. Футболист признал, что на данный момент выступает ниже своих возможностей.

В интервью пресс-службе клуба Тикнизян извинился перед фанатами, а также указал на некоторые проблемы с адаптацией. «Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки», - прокомментировал летний новичок «железнодорожников».

Напомним, что недавно у «Локомотива» сменился главный тренер, вместе с которым москвичи проиграли на днях «Галатасараю» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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