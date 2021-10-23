Тикнизян заявил, что пока не соответствует ожиданиям «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился причинами ряда неудачных матчей в исполнении команды, сославшись также на собственную невыразительную игру. Футболист признал, что на данный момент выступает ниже своих возможностей.

В интервью пресс-службе клуба Тикнизян извинился перед фанатами, а также указал на некоторые проблемы с адаптацией. «Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки», - прокомментировал летний новичок «железнодорожников».

Напомним, что недавно у «Локомотива» сменился главный тренер, вместе с которым москвичи проиграли на днях «Галатасараю» в Лиге Европы.