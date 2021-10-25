Рыбус рассказал о требованиях Гисдоля к команде

Мацей Рыбус, защитник «Локомотива», после победы над «Сочи» поведал о том, какие требования к команде у нового главного тренера – Маркуса Гисдоля.

Со слов 32-летнего польского защитника, коуч «железнодорожников» требует от подопечных активнее идти в прессинг, больше контролировать игру, что у москвичей пока не всегда выходит.

В общении с изданием Sport24 Рыбус отметил, что у команды слишком напряжённое расписание, которое не позволяет наработать необходимые элементы на тренировках: «У нас плотный график, играем через три, четыре дня. Этого мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл».

При этом игрок обороны «Локо» подчеркнул, что всем в команде ясны требования нового наставника.

Победа над «Сочи» 2:1 стала для Гисдоля первой у руля московской команды.