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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус рассказал о требованиях Гисдоля к команде

25 Октября 2021 • 23:48 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Мацей Рыбус, защитник «Локомотива», после победы над «Сочи» поведал о том, какие требования к команде у нового главного тренера – Маркуса Гисдоля.

Со слов 32-летнего польского защитника, коуч «железнодорожников» требует от подопечных активнее идти в прессинг, больше контролировать игру, что у москвичей пока не всегда выходит.

В общении с изданием Sport24 Рыбус отметил, что у команды слишком напряжённое расписание, которое не позволяет наработать необходимые элементы на тренировках: «У нас плотный график, играем через три, четыре дня. Этого мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл».

При этом игрок обороны «Локо» подчеркнул, что всем в команде ясны требования нового наставника.

Победа над «Сочи» 2:1 стала для Гисдоля первой у руля московской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Мацей Рыбус Маркус Гисдоль Сочи
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