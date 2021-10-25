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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев выступил в роли диктора на стадионе и чуть не забыл объявить Гисдоля видео

25 Октября 2021 • 19:33 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Сочи
2.70 3.25 2.70
перерыв

В понедельник вечером в чемпионате России играют «Локомотив» и «Сочи». Перед игрой в роли диктора на «РЖД Арене» выступил Станислав Магкеев – футболист «железнодорожников», который в конце сентября получил серьёзную травму, повредив крестообразную связку колена. Магкеев объявил состав команды. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Локомотива».

 

Стоит сказать, что в сети есть и другие видеозаписи со стадиона. На одной из них заметно, что Станислав Магкеев после объявления имён футболистов остановился. После этого ему подсказали, что нужно объявить ещё и тренера - Маркуса Гисдоля. 

Следить за матчем «Локомотив» - «Сочи» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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