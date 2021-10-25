В понедельник вечером в чемпионате России играют «Локомотив» и «Сочи». Перед игрой в роли диктора на «РЖД Арене» выступил Станислав Магкеев – футболист «железнодорожников», который в конце сентября получил серьёзную травму, повредив крестообразную связку колена. Магкеев объявил состав команды. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Локомотива».

Стас Магкеев объявляет стартовый состав «Локомотива»



Ждём твоего скорейшего возвращения на поле! #ЛокоСочи pic.twitter.com/1x0H4cb1JA — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 25, 2021

Стоит сказать, что в сети есть и другие видеозаписи со стадиона. На одной из них заметно, что Станислав Магкеев после объявления имён футболистов остановился. После этого ему подсказали, что нужно объявить ещё и тренера - Маркуса Гисдоля.

Следить за матчем «Локомотив» - «Сочи» можно в текстовой трансляции.