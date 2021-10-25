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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»

25 Октября 2021 • 17:57 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Сочи
2.70 3.25 2.70
1-й тайм

В понедельник вечером программу двенадцатого тура чемпионата России будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Сочи». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль принял решение с первых минут выпустить на поле таких игроков:

Гилерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Рыбчинский, Жемалетдинов, Керк.

Поединок между «Локомотивом» и «Сочи» стартует в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Если «Сочи» возьмёт три очка, то вернётся на второе место в турнирной таблице. «Локомотиву» же в случае победы догонит в таблице как раз сочинцев и их соседей из «Краснодара».  

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Локомотив Москва Сочи
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Идет 37 минута Локомотив Москва 0:0 Сочи 2.22 3.25 3.55
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