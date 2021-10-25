​«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»

В понедельник вечером программу двенадцатого тура чемпионата России будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Сочи». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль принял решение с первых минут выпустить на поле таких игроков:

Гилерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Рыбчинский, Жемалетдинов, Керк.

Поединок между «Локомотивом» и «Сочи» стартует в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Если «Сочи» возьмёт три очка, то вернётся на второе место в турнирной таблице. «Локомотиву» же в случае победы догонит в таблице как раз сочинцев и их соседей из «Краснодара».