Жоаозиньо стал лидером РПЛ по голам со штрафных

Бразильский хавбек «Сочи» Жоаозиньо лидирует в списке лучших исполнителей штрафных ударов в российской Премьер-лиге.

Накануне 32-летний футболист отличился невероятно красивым мячом со стандарта в воротах московского «Локомотива». Впрочем, этот гол не помог команде Жоаозиньо избежать поражения (1:2).

Как информирует статистический портал Opta, с начала прошлого сезона это уже третий мяч для игрока, забитый прямым ударом со штрафного. При этом Жоаозиньо хватило всего пяти попыток.

Предлагаем оценить филигранный удар футболиста «Сочи», который стал истинным украшением 12-го тура Тинькофф РПЛ.