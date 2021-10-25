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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Победе всегда довольны»

25 Октября 2021 • 22:24 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рад, что москвичи одолели «Сочи» в 12-м туре РПЛ. Хозяева выиграли встречу со счётом 2:1.

Баринов отметил, что в команде установилась нормальная атмосфера после прихода нового наставника Маркуса Гисдоля.

Дмитрий остался доволен игрой «Локо» в поединке с «Сочи». По его мнению, железнодорожники могли забивать три-четыре мяча и спокойно довести матч до победы.

«Победе всегда довольны», - сказал Баринов после матча.

Напомним, до прихода Гисдоля столичный коллектив возглавлял Марко Николич.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Сочи
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