Гисдоль: «Ко мне приклеился имидж спасателя»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль считает, что обрёл имидж специалиста, который помогает командам уходить от вылета в низший дивизион.

- Ко мне приклеился имидж спасателя. Меня вызывают команды, у которых большие проблемы. Это очень интересно, - приводит слова Гисдоля «Спорт-Экспресс».

Также немецкий наставник добавил, что начал тренировать с 27 лет, а в «Хоффенхайме» оказался только из-за необходимости удержать команду в Бундеслиге. Гисдоль доволен шансом поработать с командой другого уровня и побороться за трофеи.

Напомним, Гисдоль начал этап карьеры в «Локомотиве» с ничьей против «Рубина» (2:2).