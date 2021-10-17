Гендиректор «Сочи» оценил шансы команды стать чемпионом РПЛ

Вчера «Сочи» сумел добыть свою очередную победу в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, удержав преимущество в игре с «Ростовом». Таким образом, команда выбралась на чистую вторую строчку турнирной таблицы.

В связи с этим, генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко ответил, рассчитывают ли в коллективе на завоевание титула во внутреннем первенстве. Представитель «Сочи» отметил, что для более масштабных успехов надо стабильно показывать хороший футбол.

«Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить», - сказал Рубашко в интервью ТАСС.

Также директор добавил, что ведущие команды страны очень равно проводят стартовый отрезок чемпионата, поэтому рано делать какие-то прогнозы.