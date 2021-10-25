​«Локомотив» объяснил отсутствие Смолова в заявке на игру

В понедельник вечером «Локомотив» будет проводить домашний матч чемпионата России против «Сочи». Форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов не попал даже в число запасных футболистов. Пресс-служба московского клуба сообщила, что нападающий получил мышечное повреждение в поединке Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», проходившем на прошлой неделе. На восстановление Смолову понадобится ещё два или три дня.

Следить за развитием событий в матче «Локомотив» - «Сочи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в семь часов вечера по московскому времени.