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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марадишвили признан лучшим игроком поединка «Локомотив» — «Сочи»

25 Октября 2021 • 21:36 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Закончился 12-й тур РПЛ. Заключительный поединок был вынесен на сегодня, 25 октября. «Локомотив» в Москве принимал «Сочи». 

Хозяева порадовали своих поклонников, завоевав три очка. Москвичи победили со счётом 2:1.

После финального свистка стало известно, что лучшим игроком матча был признан хавбек  «Локо» Константин Марадишвили.

События в поединке разворачивались следующим образом. На 41-й минуте хозяева повели в счёте после автогола Игоря Юрганова. Сразу после перерыва столичный клуб удвоил преимущество усилиями Тина Едвая. В компенсированное время у южан отличился Жоаозиньо.

Стоит отметить, что «Локомотив» впервые победил при новом наставнике немце Маркусе Гисдоле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Константин Марадишвили
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