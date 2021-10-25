Марадишвили признан лучшим игроком поединка «Локомотив» — «Сочи»

Закончился 12-й тур РПЛ. Заключительный поединок был вынесен на сегодня, 25 октября. «Локомотив» в Москве принимал «Сочи».

Хозяева порадовали своих поклонников, завоевав три очка. Москвичи победили со счётом 2:1.

После финального свистка стало известно, что лучшим игроком матча был признан хавбек «Локо» Константин Марадишвили.

События в поединке разворачивались следующим образом. На 41-й минуте хозяева повели в счёте после автогола Игоря Юрганова. Сразу после перерыва столичный клуб удвоил преимущество усилиями Тина Едвая. В компенсированное время у южан отличился Жоаозиньо.

Стоит отметить, что «Локомотив» впервые победил при новом наставнике немце Маркусе Гисдоле.