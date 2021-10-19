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Валерий Баринов: «Локомотив» - немецкая ферма, птицефабрика, свиноферма и комбинат по переработке»

19 Октября 2021 • 14:51 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Сочи
2.45 3.35 2.90
25.10 19:00

Народный артист России Валерий Баринов резко раскритиковал руководство московского «Локомотива», которое сегодня презентовали стратегию развития клуба, планируя «превратить паровоз в «Спасан».

- «Локомотив» проскочит со скоростью «Сапсана» мимо еврокубков, - отметил Баринов «Спорт-Экспрессу». - Это немецкая ферма, птицефабрика, свиноферма и комбинат по переработке.

Баринов добавил, что «Локомотив» ему становится безразличным, а к текущим «машинистам» нет никакого доверия. Также он предложил прекратить издеваться над болельщиками клуба.

Напомним, что Валерий Баринов - преданный болельщик «Локомотива» и с детства дружит с Юрием Сёминым.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов
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Комментарии (1)
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Spirit
19 Октября 2021 в 16:18
Баринов странный мужик, в России всем плевать на болельщиков!
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