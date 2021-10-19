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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Проклятое место: Марко Николича отправили по стопам Сёмина

19 Октября 2021 • 15:07 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Сочи
2.45 3.35 2.90
25.10 19:00

Маркус Гисдоль – немецкий тренер, который пришёл в «Локомотив» на прошлой неделе, уже успел провести у руля «железнодорожников» одну игру в РПЛ. Это была игра 11-го тура, в которой «Локо» приехал в гости к казанскому «Рубину».

На первых же порах Гисдоль начал удивлять – в стартовом составе появились молодой полузащитник Максим Петров и Максим Ненахов, который довольно продолжительное время оставался без игровой практики. Матч закончился вничью 2:2, «Рубин» вёл c преимуществом в два гола, но упустил победу на последних секундах матча после невероятно красивой комбинации «Локо» и не менее эффектного дальнего удара Рифата Жемалетдинова. Говорить что-то о Маркусе Гисдоле ещё рано, пока понятно то, что немецкий специалист не боится менять схему, играть молодёжью, а также навязывать игрокам высокий и агрессивный прессинг. Поэтому обратим внимание на гостевую трибуну «Ак Барс Арены», где располагалось более пяти сотен фанатов столичного «Локомотива».

«Хвала, Марко!» – эта надпись развернулась во всю ширь фанатской трибуны «Локо». Марко Николич провёл на тренерском мостике почти полтора года, и вот 5 октября появилась новость о его уходе из клуба.

Начнём с его назначения. Невероятный груз свалился на плечи сербского специалиста в мае 2020 года, после его назначения в «Локомотив». Сменил он легендарного Юрия Павловича Сёмина, болельщики были вне себя от ярости и поначалу не сильно жаловали нового тренера. Ещё и результаты не внушали доверия, так как в первых семи турах РПЛ «Локо» одержал всего 2 победы. Убрали легендарного тренера, который привёл клуб к долгожданному чемпионству, конфликт с руководством обострился, ещё и результаты нового тренера не впечатляют, логично было видеть «Локомотив» на 8-й строчке РПЛ после первого круга. Николич стал заложником ситуации. Болельщики враждуют с Кикнадзе, поддержки на матчах нет, всё внимание фанатов к генеральному директору. Сложно работать в таких условиях.

Луч света озарил лица болельщиков лишь в декабре 2020 года – генеральный директор Василий Кикнадзе оставил свой пост. Как ни странно, с того момента дела клуба наладились. Главный тренер перешёл на новую схему, применив на практике свой знаменитый ромб, и после зимней паузы «железнодорожники», зарядившись поддержкой болельщиков, выдали феерическую серию из восьми побед подряд и завершили сезон на третьей строчке в таблице РПЛ. Также в конце прошлого сезона команда под руководством Марко Николича взяла свой 9-й Кубок России, обыграв в финале самарские «Крылья», которые на тот момент стали чемпионами ФНЛ. Николич под неимоверным давлением, с кучей проблем в руководстве клуба, сумел исправить ситуацию и достойно завершить сезон, чем завоевал доверие болельщиков. В мае сербу предложили новый контракт, который он с удовольствием и подписал.

Летом 2021 года в команду были приглашены Ральф Рангник и Томас Цорн, которые начали активную деятельность внутри клуба. Старт сезона 2021/22 у «Локо» нельзя назвать удачным: поражение в суперкубке от «Зенита», слухи о распродаже лидеров, уход Крыховяка и всего 4 победы к 11-му туру РПЛ. На этом фоне пошли слухи о поиске Цорном и Рангником нового главного тренера. Так и получилось: в октябре Марко Николич отправлен в отставку, а на его место приходит Маркус Гисдоль из «Кёльна». Ситуация практически аналогичная с увольнением Сёмина. Тренер даёт результат, но его увольняют.

Что ждёт «Локомотив» в будущем? Рангник в клубе всего пару месяцев, а уже ходят слухи о его переходе в европейские команды: то его зовёт «Барселона», то приглашает «Ньюкасл. И это после всех перемен, что были в клубе. Похоже, что Ральф нашёл в «Локомотиве» временное пристанище. Ситуация непонятная, негодование болельщиков объяснимо.

И что тут сказать по Николичу? «Хвала, Марко».

Александр СКВОРЦОВ

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Юрий Сёмин Маркус Гисдоль
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
19 Октября 2021 в 16:20
Пора в Локо переименовать в пилораму))
Роман Мамедов
19 Октября 2021 в 15:51
на договрняки надо проверять рпл
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