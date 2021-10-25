Победная доля Гисдоля: «Локомотив» без Смолова зачехлил «Сочи» и прервал унылую серию

В третьем матче под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» «Сочи».

Гисдоль стартовал у руля «железнодорожников» не так чтобы хорошо, но и не так чтобы плохо. Отыгравшись в Казани со счёта 0:2, «железнодорожники» затем потерпели домашнее поражение от скромного «Галатасарая». Понятно, что проигрыш в родных стенах турецкому клубу должен быть неприемлем, но кто даст гарантию, что при Николиче было бы иначе?

Впрочем, аналитика будет в других материалах, а здесь и сейчас – отчёт матча «Локомотив» – «Сочи». С точки зрения таблицы победа весьма пригодилась бы обеим командам. «Барсы» в случае набора трёх очков возвращались бы на второе место и приближались бы к «Зениту» на расстояние двух баллов, ну а «путейцы» благодаря своей потенциальной виктории догоняли бы черноморцев. Только им не мог помочь Смолов из-за мышечной травмы.

Первый тайм прошёл в приличном темпе, не было унылого перекатывания мяча. Но и моментов тоже не было, а ведь в игре с «Галатасараем» москвичам их тоже не хватало. Постепенно инициатива перешла к сочинцам, которые не стеснялись порой близковато подходить к чужим воротам.

Правда, намерения визитёров не конвертировались в нечто большее, чем эпизодические полумоменты. К перерыву сочинцы не имели ни одного удара по чужим воротам, и в последней трети первого тайма они подсели, чем «Локомотив» воспользовался. На 41-й минуте Марадишвили выполнил подачу с фланга, а Юрганов со страху срезал мяч в свои ворота (1:0).

После стартового свистка на второй тайм гости сразу бросились исправлять статистику ударов. Бурмистров дальним ударом пробил выше, и Маргасов пальнул тоже выше, но с меньшей дистанции и опаснее. Однако быстрый гол после перерыва пришёл в противоположные ворота. Угловой с правого края, Рыбус навешивает к дальней штанге, и Едвай переправляет в сетку (2:0).

Сочинцы не опустили рук и бросились вперёд, но натыкались на контратаки, которые распружинивали «железнодорожники». У хозяев эти ответные выпады были какое-то время острее, чем позиционные сочинские попытки. Но на 66-й минуте «красно-зелёных» спасла только штанга. Нобоа кроссанул с правого фланга, а пришедший в центр штрафной Терехов в падении подсёк головой мяч в боковую стойку. Добивал Кассьера – не попал в ворота.

В общем, у «Сочи» нарушился баланс между атакой и обороной, и гости вполне могли пропустить ещё в двух ситуациях – когда Анджорин попал в перекладину и когда Куликов замкнул прострел Рыбуса чуть выше створа. Жоаозиньо в компенсированное время со штрафного загнал мяч в правую девятку, но шансов отыграться у гостей не возникло. 2:1. «Железнодорожники» прерывают семиматчевую серию без побед во всех турнирах, побеждая впервые под началом Гисдоля, и догоняют сочинцев в таблице.

Кирилл Иванцов