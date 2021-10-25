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Победная доля Гисдоля: «Локомотив» без Смолова зачехлил «Сочи» и прервал унылую серию

25 Октября 2021 • 20:54 Комментировать (2)
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

 

В третьем матче под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» принимал на «РЖД Арене» «Сочи».

Протокол игры  
Локомотив Москва 2:1 Сочи
(1:0) Юрганов Игорь 41'    
(2:0) Едвай Тин 49'    
    90' Жоаозиньо Рамос (2:1)
Гилерме Маринато Рыбус Мацей   24' Едвай Тин   66' (Куликов Даниил (   66') Кастро Пабло   90' Тикнизян Наир   55' (Сильянов Александр (   55') Баринов Дмитрий Бека Алексис   56' Рыбчинский Дмитрий   79' (Бабкин Сергей (   79') Жемалетдинов Рифат   79' (Лисакович Виталий (   79') Марадишвили Константин Керк Джирано   79' (Анджорин Фаустино (   79')
Запасные: Ненахов Максим Чёрный Артур Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
Заболотный Николай Прохин Данила   50'   81' (Ангбан Викторьен (   81') Родригао Юрганов Игорь Заика Кирилл   46' (Маргасов Тимофей (   46') Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан   30' Терехов Сергей   69' Бурмистров Никита   57' (Жоаозиньо Рамос (   57') Юсупов Артур   87' (Барсов Максим (   87') Касьерра Матео
Запасные: Маммана Эмануэль Барач Матео Шакуро Павел Адамов Денис Попов Ивелин
25 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Гисдоль стартовал у руля «железнодорожников» не так чтобы хорошо, но и не так чтобы плохо. Отыгравшись в Казани со счёта 0:2, «железнодорожники» затем потерпели домашнее поражение от скромного «Галатасарая». Понятно, что проигрыш в родных стенах турецкому клубу должен быть неприемлем, но кто даст гарантию, что при Николиче было бы иначе?

Впрочем, аналитика будет в других материалах, а здесь и сейчас – отчёт матча «Локомотив» – «Сочи». С точки зрения таблицы победа весьма пригодилась бы обеим командам. «Барсы» в случае набора трёх очков возвращались бы на второе место и приближались бы к «Зениту» на расстояние двух баллов, ну а «путейцы» благодаря своей потенциальной виктории догоняли бы черноморцев. Только им не мог помочь Смолов из-за мышечной травмы.

Первый тайм прошёл в приличном темпе, не было унылого перекатывания мяча. Но и моментов тоже не было, а ведь в игре с «Галатасараем» москвичам их тоже не хватало. Постепенно инициатива перешла к сочинцам, которые не стеснялись порой близковато подходить к чужим воротам.

Правда, намерения визитёров не конвертировались в нечто большее, чем эпизодические полумоменты. К перерыву сочинцы не имели ни одного удара по чужим воротам, и в последней трети первого тайма они подсели, чем «Локомотив» воспользовался. На 41-й минуте Марадишвили выполнил подачу с фланга, а Юрганов со страху срезал мяч в свои ворота (1:0).

После стартового свистка на второй тайм гости сразу бросились исправлять статистику ударов. Бурмистров дальним ударом пробил выше, и Маргасов пальнул тоже выше, но с меньшей дистанции и опаснее. Однако быстрый гол после перерыва пришёл в противоположные ворота. Угловой с правого края, Рыбус навешивает к дальней штанге, и Едвай переправляет в сетку (2:0).

Сочинцы не опустили рук и бросились вперёд, но натыкались на контратаки, которые распружинивали «железнодорожники». У хозяев эти ответные выпады были какое-то время острее, чем позиционные сочинские попытки. Но на 66-й минуте «красно-зелёных» спасла только штанга. Нобоа кроссанул с правого фланга, а пришедший в центр штрафной Терехов в падении подсёк головой мяч в боковую стойку. Добивал Кассьера – не попал в ворота.

В общем, у «Сочи» нарушился баланс между атакой и обороной, и гости вполне могли пропустить ещё в двух ситуациях – когда Анджорин попал в перекладину и когда Куликов замкнул прострел Рыбуса чуть выше створа. Жоаозиньо в компенсированное время со штрафного загнал мяч в правую девятку, но шансов отыграться у гостей не возникло. 2:1. «Железнодорожники» прерывают семиматчевую серию без побед во всех турнирах, побеждая впервые под началом Гисдоля, и догоняют сочинцев в таблице.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Redwhite1959
25 Октября 2021 в 21:02
У "Локо" суперзащитник Пабло! И понравился Рыбчинский - без боязни идёт в обводку и зачастую - удачно!
Nevr75
25 Октября 2021 в 20:58
Всех с Победой!!!!
Игра пока очень сырая, много делается не в попад, но есть надежда на лучшее. Первый раз реально понравился Бека-бека...... и боролся, и пасовал, и разгонял!!!
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