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Марадишвили: «Это награда не мне, а всей команде, потому что все отдались на 100%, на 110»

25 Октября 2021 • 22:33 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Сочи» (2:1) Константин Марадишвили поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Честно, я очень рад, что мы сегодня выиграли. Я горд, что попал в расширенный список, но нужно концентрироваться на командной игре. Это награда не мне, а всей команде, потому что все отдались на 100%, на 110. Я очень рад, это очень хороший матч.

- Какой самый сложный момент этого матча?

- Я думаю, концовка, потому что на 90-й минуте силы начинают уходить и включаются морально-волевые качества.

- Приз можно кому-то посвятить?

- Я посвящаю всей команде, потому что это первая победа за столь большое время. Спасибо большое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Марадишвили
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