Гисдоль: «Лисакович и Анджорин провели только одну полную тренировку с командой»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня у нас совпали хорошее выступление команды и позитивный результат. Сегодня было полное совпадение.

- Есть в заявке Лисакович, есть Анджорин. Но почему в старте на позиции нападающего вышел именно Керк? Ведь он редко там играл.

- Ответ на вопрос будет очень простой. И Лисакович, и Анджорин провели только одну полную тренировку с командой. У обоих травмы, они вернулись из лазарета. Керк уже на протяжении нескольких матчей играет на позиции центрального нападающего, с которой он хорошо справляется. Поэтому мой выбор пал на него.