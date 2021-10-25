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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Сочи» прокомментировал поражение от «Локомотива»

25 Октября 2021 • 22:33 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

12-й тур РПЛ завершил поединок в Москве, где «Локомотив» в родных стенах одолел «Сочи» со счётом 2:1. После матча генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко подвёл итоги встречи.

Рубашко считает, что южанам не повезло. Он посетовал на низкую реализацию моментов. По его мнению, если бы гости больше создали в атаке, то обязательно бы победили.

«Надо было реализовывать моменты. Все предпосылки к этому были», — цитирует Рубашко ТАСС.

Следующую игру «Сочи» проведёт 31 октября. Клуб на выезде встретится с тульским «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Дмитрий Рубашко
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