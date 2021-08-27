Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 405 Комментарии
Премьер-лига

Сенников: «Локомотив» доволен этой ничьей больше, чем «Динамо»

27 Августа 2021 • 21:09 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «железнодорожниками».

«Мне игра понравилась, она была достаточно быстрой. Обе команды старались быстро убегать в атаку, долго мяч в центре не катали. Динамичная получилась встреча. Первые минут 30 «Локомотив» играл лучше и своё преимущество реализовал, потом «Динамо» постепенно перехватило инициативу. Второй тайм преимущество было на стороне динамовцев, статистика тоже об этом говорит: они нанесли 24 удара по воротам, подали 10 угловых, это говорит о многом.

Думаю, «Локомотив» доволен этой ничьей больше, чем «Динамо». Во втором тайме у «Локомотива» получилась контратака с выходом Лисаковича, и они могли забить, но это было бы не очень справедливо, учитывая весь матч. Скорее всего, счёт 1:1 в пользу «Локомотива», - сказал Сенников.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Сенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:1 Ростов 3.4 3.25 2.25
окончен Химки 1:1 Нижний Новгород
окончен Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва 2.2 3.7 3.4
Идет 75 минута Краснодар 2:0 Рубин 1.77 3.8 4.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
21:55 · Россия. Премьер-лига
​Малком вызван в сборную Бразилии
21:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» с «Нижним Новгородом» не определили сильнейшего - видео видео
21:20 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Смелое заявление, но это лучшая игра чемпионата»
21:15 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «На Алмквисте был пенальти, сто процентов»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» доволен этой ничьей больше, чем «Динамо»
21:00 · Россия. Премьер-лига
​Баринов получил красную карточку во второй раз в сезоне
20:50 · Россия. Премьер-лига
​Смолов вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Бека-Бека дебютировал за «Локомотив»
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» с «Нижним Новгородом» сыграли в боевую ничью
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ничего не предлагал Тедеско эксклюзив
20:02 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:59 · Россия. Премьер-лига
Как Шиманьски забил «Локомотиву» - видео видео
19:41 · Россия. Премьер-лига
Смолов открыл счёт в матче с «Динамо» - видео видео
19:36 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» ушёл от поражения в матче с «Ростовом» - видео видео
19:26 · Россия. Премьер-лига
Моро: «Мы рады нашим нынешним результатам»
Все новости
Рекомендуем
 