Сенников: «Локомотив» доволен этой ничьей больше, чем «Динамо»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «железнодорожниками».

«Мне игра понравилась, она была достаточно быстрой. Обе команды старались быстро убегать в атаку, долго мяч в центре не катали. Динамичная получилась встреча. Первые минут 30 «Локомотив» играл лучше и своё преимущество реализовал, потом «Динамо» постепенно перехватило инициативу. Второй тайм преимущество было на стороне динамовцев, статистика тоже об этом говорит: они нанесли 24 удара по воротам, подали 10 угловых, это говорит о многом.

Думаю, «Локомотив» доволен этой ничьей больше, чем «Динамо». Во втором тайме у «Локомотива» получилась контратака с выходом Лисаковича, и они могли забить, но это было бы не очень справедливо, учитывая весь матч. Скорее всего, счёт 1:1 в пользу «Локомотива», - сказал Сенников.