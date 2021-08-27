Николич: «Смелое заявление, но это лучшая игра чемпионата»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Все-таки несколько разные таймы получились у вашей команды. В первом атаковали и забили. Во втором - наверное, чуть больше оборонялись. Вас устраивает такое положение вещей? Потому что и прошлый матч был примерно таким же.

- По статистике всё не так. Если посмотреть, то там было осторожно. Мне кажется, что мы команда, которая забила больше, чем все другие, мячей во втором тайме. По статистике. Но такая игра получилась. Мне кажется, это смелое заявление, но это лучшая игра чемпионата за эти первые шесть туров. Ритм был отличный, 95 минут практически не останавливались. Со стороны соперников были отрезки. Во втором тайме мы могли забивать еще, но они создали моменты. Во втором тайме, мне показалось, что не было столько моментов, как в конце игры. Там был стопроцентный момент у Лисаковича. У «Динамо» было тоже, но они больше были из борьбы, второго мяча. В таких ситуациях были ошибки в середине поля. По тактике - мне кажется, мы лучше играли во втором тайме. Но все равно, у нас в отрезке из шести игр мы четыре матча провели фактически четыре дерби, «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Сейчас перерыв. У нас 11 сборников, и так не очень много игроков у нас. Надо восстановить команду.