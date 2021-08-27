Лаксальт: «Немного не хватило реализации, но у нас очень молодая перспективная команда»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Локомотив» (1:1) Диего Лаксальт поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему пока не удается играть стабильно?

- Была очень хорошая игра. В принципе, мы владели преимуществом, потом игра немного выровнялась, у нас было несколько моментов. Если бы забили еще, было бы намного лучше, но забили только один. Можно сказать, что нам немного не хватило реализации, но у нас очень молодая перспективная команда, и будем работать над этим. Можно сказать, что довольно быстро адаптировался к новому чемпионату. У нас очень хорошая команда, молодая, перспективная, но есть и опытные игроки. Такой хороший симбиоз, мы работаем вместе, очень дружный хороший коллектив, я очень хорошо себя чувствую здесь. Сейчас у нас будет пауза, будем работать над проблемными аспектами, будем улучшать. Все будет получаться.