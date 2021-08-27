​Баринов получил красную карточку во второй раз в сезоне

Дмитрий Баринов был удалён с поля после второго предупреждения в дерби «Локомотива» против «Динамо». Для хавбека «железнодорожников» это вторая красная карточка в сезоне, причём первую он получил в матче Премьер-лиге против «Уфы» 6 августа.

Схлопотав удаление в поединке против «Уфы», Баринов пропустил из-за дисквалификации недавний матч против «Зенита». Теперь хавбек «Локомотива» снова увидел перед собой красный свет. Это означает, что Баринову снова придётся отбывать дисквалификацию.

Добавим, что дерби между «Динамо» и «Локомотивом» завершилось вничью с результатом 1:1.