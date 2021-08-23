Полузащитник Алексис Бека-Бека стал игроком «Локомотива», передаёт пресс-служба московского клуба. Ранее сообщалось, что трансфер француза обойдётся «железнодорожникам» в семь миллионов евро.

Бека-Бека является воспитанником французского «Кана». Также выступал в составе олимпийской сборной Франции на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что после пяти стартовых туров РПЛ «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» уступают «Зениту» и «Рубину» по разнице забитых мячей. Возглавляет турнирную таблицу московское «Динамо», имея в своём активе 12 очков.