«Динамо» тоже выступило за отмену лимита на легионеров

Сегодня проходило совещание клубов РПЛ, на которому в том числе обсуждалась возможная отмена лимита на легионеров. Стала известна и позиция московского «Динамо».

Представители столичной команды выступили за отмену лимита, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Также «Динамо» склоняется к варианту со сменой формата чемпионата, согласно которому матчи ведущих клубов между собой будут проходить чаще, а общее количество туров РПЛ вовсе увеличится.

Но, москвичи не спешат с решениями. Они намерены узнать более детальную информации насчет будущих возможных доходов при переходе на новую систему проведения розыгрыша высшего дивизиона. В том числе, «Динамо» хочет узнать, правда ли, что спонсоры и обладатели прав на телетрансляции будут платить больше.