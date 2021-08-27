Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» - «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее поигравший за столичный «Спартак» и сборную СССР, поделился мнением о предстоящем московском дерби - «Динамо» на своем домашнем стадионе примет «Локомотив».

«Дерби лидеров. «Динамо» играет в хороший атакующий футбол, «Локо» - в контратакующий. Ожидаю обоюдоострую игру, в которой не будет выявлен победитель», - передает слова аналитика Sportbox.

Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 27 августа. Начало запланировано в 19:00 по местному времени.

Перед этой встречей «бело-голубые» занимают второе место в таблице российской Премьер-лиги, а «железнодорожники» идут пятыми.