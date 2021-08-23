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Россия. Премьер-лига

Новичок «Локомотива» Бека-Бека: Рад присоединиться к новой команде

23 Августа 2021 • 20:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.08 19:00
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Сегодня французский полузащитник Алексис Бека-Бека был официально представлен в качестве игрока московского «Локомотива». Сразу после подписания контракта 20-летний футболист поделился своими первыми впечатлениями от перехода в стан «железнодорожников».

Бека-Бека заявил, что рад присоединиться к своему новому коллективу. Также оказалось, что француз многое знал о «Локомотиве» перед тем, как решиться переехать в российскую Премьер-лигу. «Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре с «Краснодаром». Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс», - подытожил новичок в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что Бека-Бека обошелся москвичам в семь миллионов евро, эту информацию ранее подтвердил президент «Кана». Полагается, что молодой хавбек должен в перспективе стать заменой ушедшему этим летом Гжегожу Крыховяку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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