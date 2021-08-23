Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека в ближайшее время должен стать игроком «Локомотиву». Президент французского клуба Оливье Пике рассказал, во сколько обойдётся этот трансфер московскому клубу.

Он заявил, что «Локомотив» заплатит шесть миллионов евро, ещё один миллион «железнодорожники» могут заплатить в качестве бонусов. Пике отметил, что эта сумма соответствует ценности игрока, и напомнил, что ранее за похожую сумму «Кан» продал Н'Голо Канте в «Лестер» (8 млн евро - Прим. ред.), пишет France Bleu.

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Локомотив» находится на четвертом времени, имея в своём активе 11 очков. У лидирующего «Динамо» на один пункт больше.