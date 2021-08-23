Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 183 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека

23 Августа 2021 • 18:29 Комментировать
Аяччо
...
Кан
25.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека в ближайшее время должен стать игроком «Локомотиву». Президент французского клуба Оливье Пике рассказал, во сколько обойдётся этот трансфер московскому клубу.

Он заявил, что «Локомотив» заплатит шесть миллионов евро, ещё один миллион «железнодорожники» могут заплатить в качестве бонусов. Пике отметил, что эта сумма соответствует ценности игрока, и напомнил, что ранее за похожую сумму «Кан» продал Н'Голо Канте в «Лестер» (8 млн евро - Прим. ред.), пишет France Bleu.

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Локомотив» находится на четвертом времени, имея в своём активе 11 очков. У лидирующего «Динамо» на один пункт больше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Алексис Бека-Бека
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
19:01 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может перенести операцию в Германии
18:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека
17:33 · Россия. Премьер-лига
Газизов - о голосовании за отмену лимита: «Всё хорошо, но решили не спешить»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Романцев - об отмене лимита: «Очевидно, что нужны перемены»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Cхема «10+15»: Большая часть клубов на общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита
14:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко выступил против отмены лимита 1
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев высказался о шутке «Локомотива» над Крыховяком эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Сенников: «Смолов сейчас безоговорочно лучший нападающий РПЛ» эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
​Сенников высказался о возможной отмене лимита на легионеров в России эксклюзив
13:07 · Россия. Премьер-лига
​Лепёхин видит две стороны медали в возможной отмене лимита на легионеров эксклюзив
12:21 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев – о разводе с женой: «Ощущение, что столкнулся с дьяволом» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
​Геркус раскритиковал «Локомотив» за публикацию с шуткой над Крыховяком
10:18 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и ЦСКА действительно интересуются Антоном Миранчуком - агент
09:58 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий посетовал на потерю лидеров
08:14 · Россия. Премьер-лига
​Шутка «Локомотива» над Крыховяком вызвала дискуссии среди фанатов 8
Все новости
Рекомендуем
 