В пятницу вечером в рамках шестого тура Премьер-лиги проходит дерби Москвы между «Динамо» и «Локомотивом». Минут за двадцать до конца поединка травму получил Дмитрий Живоглядов. Судя по всему, речь идёт о мышечном повреждении.

Защитник «Локомотива» не смог продолжить игру, и на замену вышел Алексис Бека-Бека. Этот 20-летний футболист только четыре дня назад стал игроком «железнодорожников», перебравшись в московский клуб из французского «Кана». Таким образом, Бека-Бека дебютировал за «Локомотив».

Следить за матчем между «Динамо» и «Локомотивом» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция поединка в текстовом формате.