Шварц: «С моей точки зрения, мы заслуживали победу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы заслуживали победы, создали очень много моментов, сыграли очень агрессивно при потери мяча, при владении мячом были также очень убедительны. С моей точки зрения, мы заслуживали победу, но не все бывает так, как складывается именно с точки зрения результата.

Мы могли лучше сыграть, намного лучше и удачнее сыграть, заблокировать голевой удар, мы обязательно будем анализировать. Но с точки зрения стиля и качества игры, динамовского футбола, который мы показали, я доволен за свою молодую команду.

- Сейчас будет пауза на матчи национальной сборной. В такой момент всегда пытаешься выяснить у тренера, насколько вообще она к месту?

- В общем-то для нас не новь, что такие паузы случаются. Мы готовы, на этой неделе будем так же интенсивно готовиться, более того, проведем товарищескую встречу и со всей ответственностью будем готовиться к матчу с «Нижним».