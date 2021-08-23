Антон Миранчук может перенести операцию в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может отправиться в Германию на лечение, передаёт «РБ Спорт». Сообщается, что россиянин может поехать туда в начале сентября на обследование.

По данным источника, руководство московского клуба приняло решение отправить Миранчука на лечение в Германию. Не исключено, что игроку может понадобиться операция. Отмечается, что вместе с полузащитником полетят также врачи клуба, чтобы вместе с немецкими врачами определить характер травмы.

Напомним, что Миранчук получил травму ещё в январе этого года. В этом сезоне он сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых один раз ассистировал партнеру. Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Зенит» за десять миллионов евро.