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Московское дерби не дало заскучать: Бодрое «Динамо» не дожало «Локомотива» и потеряло лидерство

27 Августа 2021 • 20:55 Комментировать (3)
Динамо Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Московское дерби «Динамо» и «Локомотива» украсило пятничный футбольный вечер в России.

Протокол игры  
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
    23' Смолов Фёдор (0:1)
(1:1) Шиманьски Себастиан 41'    
Шунин Антон Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Лашальт Диего Моро Никола Макаров Денис   88' (Нжи Клинтон Муа (   88') Шиманьски Себастиан   46'   75' (Скопинцев Дмитрий (   75') Фомин Даниил Захарян Арсен Тюкавин Константин   81' (Грулёв Вячеслав (   81')
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лещук Игорь Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий   73' (Бека Алексис (   73'   90') Едвай Тин Кастро Пабло Рыбус Мацей   29' Жемалетдинов Рифат   33'   87' (Лисакович Виталий (   87') Баринов Дмитрий   64'   90' Куликов Даниил   87' (Ненахов Максим (   87') Рыбчинский Дмитрий Смолов Фёдор   90' (Бабкин Сергей (   90') Камано Франсуа
Запасные: Зинович Кирилл Магкеев Станислав Савин Андрей Тикнизян Наир Петров Максим Вячеславович Иваньков Михаил Худяков Даниил
27 августа. Стадион "ВТБ Арена".

В начале чемпионата «Динамо» серьёзно заявило о своих намерениях. Четыре победы в пяти турах – и «бело-голубые» на чистом первом месте. «Локомотив» стартовал чуть хуже, но всё равно шёл в плотной группе лидеров, отставая от самой верхушки лишь немного. Динамовцев зачастую называют самой играющей командой РПЛ, и в этом есть своя правда. Ну а «Локомотив» уже не первый раз вышел сухим из воды, которую намутили вокруг него слухами о глобальной распродаже и смене курса.

Со стартового свистка игра обрела захватывающий характер. Команды задали нехилый темп, так что к ним не должно быть претензий по поводу интенсивности. Сперва активно и задорно ринулись вперёд «бело-голубые». У Фомина был шанс с ударом с подступов к штрафной – рядом со штангой. Постепенно стали огрызаться и «железнодорожники». К двадцатой минуте дело дошло до выстрела Камано в левую штангу. А вскоре случился гол гостей. Смолов подобрал мяч справа от ворот возле лицевой, отыгрался с Рыбчинским, сместился к линии штрафной, крутнулся и вкатил круглого в левый угол (0:1).

В планы динамовцев пропущенный гол не входил, и чтобы исправить ситуацию, у них оставался вагон времени. Хандрить хозяевам было нечего, и к перерыву они закономерно доигрались до поражения чужих ворот. На 36-й минуте Макаров в своём стиле сместился левее к центру и пробил в ближний угол, откуда мяч вытащил Гилерме. «Локомотив» ответил быстрой атакой, где Рыбчинский направил мяч в створ мимо Шунина, но последним рубежом динамовцев стал Ордец. А вскоре Шиманьски воспользовался возможностью дальнего удара и поразил правый нижний угол (1:1).

Начало второго тайма – это броуновское движение динамовцев в атаке с целью додавить соперника до второго гола. С левого полуфланга к центру смещались Захарян и Макаров, оба раза следовали удары, в первом случае с рикошетом, и дважды мяч следовал правее створа. Между этими эпизодами было падение Тюкавина в чужой штрафной в единоборстве с Едваем. Контакт был не самый явный, и пенальти был бы сомнительный, но в любом случае всё перекрыл маленький офсайд пятки Тюкавина. То есть пяткой он не только забивает «Спартаку», но и забирается во «вне игры».

«Бело-голубые» атаковали гораздо больше «красно-зелёных». На 78-й минуте визитёрам повезло, когда на стандарте Ордец попал в штангу со скидки Бальбуэны. С другой стороны, Марко Николич не терял надежд на победу и выпустил на замену Лисаковича, который мог реализовать забег в быстрой атаке. Вообще, похожих эпизодов в матче было много, когда в нужный момент защита оказывалась сильнее атаки. Итог – боевая ничья, забравшая у «Динамо» первое место. На четвёртой добавленной минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Баринов, но на ход матча это уже не повлияло.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Vladik1993-25
27 Августа 2021 в 21:08
Да физику надо подтягивать игрокам Локо,не хватает на последние минут 20!А так ничья нормальный результат!!))
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 21:03
Динамо было значительно лучше во втором тайме. Отскочил Локо. И то хлеб.
Дарт Уилфред
27 Августа 2021 в 21:01
Очень тяжелый матч. Повезло сильно. Бека-Бека понравился.
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