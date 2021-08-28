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Премьер-лига

Шунин - о 300 матчах за «Динамо»: «Счастлив, что столько времени нахожусь в клубе»

28 Августа 2021 • 14:11 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Страж ворот и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о своем юбилейном поединке за «бело-голубых». Встреча шестого тура Премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) стала для 34-летнего голкипера 300-й в динамовской футболке.

«Рад быть частичкой клуба, который дал мне путь в спортивную жизнь. Настоящее удовольствие играть на глазах у наших болельщиков. Счастлив, что столько времени нахожусь в клубе», - передает слова опытного вратаря пресс-служба столичного коллектива.

Шунин является воспитанником футбольной академии «Динамо». В составе первой команды он выступает с 2007 года.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Антон провел шесть матчей, в которых пропустил шесть голов.

На перерыв, связанный с матчами национальной сборной России, «Динамо» ушло на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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