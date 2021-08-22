Тюкавин: «Приятно видеть «Динамо» на первом месте»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от того, что московский клуб возглавил турнирную таблицу РПЛ. Напомним, что в последнем туре динамовцы обыграли «Урал» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Тюкавин.

Игрок отметил, что находиться на первом месте в чемпионате России очень приятно, но отметил, что на этом не стоит останавливаться. Нападающий напомнил, что до перерыва на матчи сборных осталась ещё одна игра, к которой команде нужно серьезно подготовиться, сообщает пресс-служба московского клуба.

После пяти туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 12 очков. На втором месте находится «Зенит», у которого на один пункт меньше.