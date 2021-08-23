Врач «Локомотива»: Миранчуку могли поставить неправильный диагноз

Сегодня стало известно, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может перенести операцию в Германии. Оказывается, футболиста еще с зимы беспокоит травма беда.

Агент игрока Вадим Шпинев позволил себе резко высказаться в сторону директора Медицинского департамента Алексея Репетюка, назвав того непрофессионалом своего дела. Врач «Локомотива» отреагировал на данные слова, поделившись своей точкой зрения «Спорт-Экспрессу».

Он заявил, что не видит в случившемся ничего критичного, а поведение Шпинева отказался комментировать. Впрочем, он поделился информацией касательно самого повреждения Миранчука. «Возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует какая-либо документация по нему», - сказал Репетюк.

Также он заверил, что с футболистом проводилась беседа накануне старта сезона, в ходе которой обсуждался план подготовки к матчам. По мнению врача, система была разработана без ошибок, ведь полузащитник вместе с партнерами провел сборы и даже принимал участие в официальных матчах.