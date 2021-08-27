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Премьер-лига

​Смолов вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

27 Августа 2021 • 20:50 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

В матче шестого тура против «Динамо» Фёдор Смолов отметился забитым мячом. Расписавшись в воротах «динамовцев», форвард «Локомотива» вышел в лидеры бомбардирской гонки российской Премьер-лиги. Теперь на счету Смолова 6 забитых мячей.

Второе место в рейтинге бомбардиров российского чемпионата делят Гамид Агаларов из «Уфы» и Сердар Азмуна из «Зенита», которые по 5 раз поражали владения соперников.

Напомним, что после шестого игрового дня Премьер-лига России уходит на первую в этом сезоне международную паузу. Соревнования продолжатся после сентябрьских матчей национальных сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов
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