​Смолов вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

В матче шестого тура против «Динамо» Фёдор Смолов отметился забитым мячом. Расписавшись в воротах «динамовцев», форвард «Локомотива» вышел в лидеры бомбардирской гонки российской Премьер-лиги. Теперь на счету Смолова 6 забитых мячей.

Второе место в рейтинге бомбардиров российского чемпионата делят Гамид Агаларов из «Уфы» и Сердар Азмуна из «Зенита», которые по 5 раз поражали владения соперников.

Напомним, что после шестого игрового дня Премьер-лига России уходит на первую в этом сезоне международную паузу. Соревнования продолжатся после сентябрьских матчей национальных сборных.