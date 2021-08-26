Шварц – о лимите: «Правда где-то посередине»

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц поделился своей позицией насчёт лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

По мнению немецкого специалиста, в данном вопросе не всё так однозначно: «В российском футболе нельзя не давать возможность молодым игрокам развиваться. Правда где-то посередине».

Сандро Шварц настаивает на том, что руководство РПЛ должно выстроить долгосрочную политику, а не менять правила каждый год, о чём он заявил в общении со Sport24: «На вопрос лимита стоит смотреть более широким взором. Это игра вдолгую, нужно время».