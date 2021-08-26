Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 233 Комментарии
Премьер-лига

Шварц – о лимите: «Правда где-то посередине»

26 Августа 2021 • 14:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.45 3.20
27.08 19:00

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц поделился своей позицией насчёт лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

По мнению немецкого специалиста, в данном вопросе не всё так однозначно: «В российском футболе нельзя не давать возможность молодым игрокам развиваться. Правда где-то посередине».

Сандро Шварц настаивает на том, что руководство РПЛ должно выстроить долгосрочную политику, а не менять правила каждый год, о чём он заявил в общении со Sport24: «На вопрос лимита стоит смотреть более широким взором. Это игра вдолгую, нужно время».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.75 3.25 2.65
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
14:32 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: В Лиге чемпионов было бы интересно сыграть с лучшими командами
14:17 · Россия. Премьер-лига
Шварц – о лимите: «Правда где-то посередине»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как в России посмотрели интервью Арустамяна с Мамаевым
13:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Две подряд ничьи «Зенита» не должны вводить в заблуждение» 1
13:36 · Россия. Премьер-лига
Симеоне, которым интересовался «Зенит», пройдёт медосмотр в «Вероне»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА
12:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - ЦСКА
12:49 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Нынешний «Спартак» - это сгусток сплошных проблем»
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отзаявил Кривцова
12:20 · Россия. Премьер-лига
«Лион» назвал максимальную сумму, которую предложит за Азмуна
11:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Динамо» показывает чемпионскую игру» 2
11:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет подписать форварда «Гремио»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Сочи» 3
11:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия - Соболеву: «Главное - продолжать работать»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лепëхин: «Если ЦСКА попробует играть первым номером с «Зенитом» в открытый футбол, то питерцы победят однозначно» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 