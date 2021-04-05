Мостовой – о победе над «Химками»: «Тяжелая игра»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в двадцать четвёртом туре российской Премьер-лиги.

«Тяжелая игра, были моменты у нас, но долго не могли их реализовать. Здорово, конечно, что сумели отличиться в конце первого тайма — это очень сильно помогло», - цитирует Мостового пресс-служба питерского клуба.

После двадцати четырёх туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий следом «Спартак» на четыре очка.

23-летний Мостовой сыграл двадцать восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.