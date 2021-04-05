Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Боярский: «Спартак» может не грезить о чемпионстве»

05 Апреля 2021, 21:55,

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после победы питерцев над «Химками» (2:0) в двадцать четвёртом туре российской Премьер-лиги.

«Спартак» может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего красно-белым грезить», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

После двадцати четырёх туров «Зенит» занимает первое место в российской Премьер-лиге, опережая идущий следом московский «Спартак» на четыре зачетных балла. Отметим, что до конца чемпионата клубам осталось сыграть по шесть матчей. Третье место на данный момент занимает «Локомотив».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Зенит, Михаил Боярский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Милорадович Генрих
05 Апреля 2021, 21:58

Интересно, он после каждого матча, это будет перья распускать ?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола