Боярский: «Спартак» может не грезить о чемпионстве»

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после победы питерцев над «Химками» (2:0) в двадцать четвёртом туре российской Премьер-лиги.

«Спартак» может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего красно-белым грезить», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

После двадцати четырёх туров «Зенит» занимает первое место в российской Премьер-лиге, опережая идущий следом московский «Спартак» на четыре зачетных балла. Отметим, что до конца чемпионата клубам осталось сыграть по шесть матчей. Третье место на данный момент занимает «Локомотив».