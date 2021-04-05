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Себаи: «Будем биться до конца, мы готовы побеждать «Зенит»

05 Апреля 2021, 00:41,

Форвард «Химок» Сенин Себаи на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

- В понедельник играем с «Зенитом», это очень сильная команда, но мы готовы. Было важно обыграть «Рубин» в прошлом туре, это придало нам больше уверенности перед игрой с лидером чемпионата. Знаем, что нам предстоит тяжелый матч, но мы хорошо подготовились. Будем биться до конца, мы готовы побеждать.

- Что можете сказать о будущем сопернике, «Зените»?

- Я знаю кое-что о «Зените», это чемпионы России двух последних лет. В команде много футболистов, представляющих свои национальные сборные. Летом «Зенит» подписал защитника из «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Также отличный сезон проводит Артём Дзюба, в принципе, как и прошлый. «Зенит» - одна из сильнейших команд России, в которой собраны отличные игроки.

- Вы уже были в Санкт-Петербурге?

- Да, уже был там, когда играл за «Тамбов», мы там играли против «Зенита-2». Санкт-Петербург - очень красивый город, мне очень понравился.

- Какой настрой у команды после паузы на сборные, ждете ли возобновления чемпионата?

- Настрой отличный, два наших футболиста ездили  в свои национальные сборные, Мохамед Конате и Резиуан Мирзов. Остальные получил четыре выходных, после чего мы возобновили тренировки и провели товарищескую встречу. Так что команда  в отличной форме и готова к «Зениту».

- Сегодня вы в первый раз на домашнем стадионе «Арене Химки». Как ощущения?

- Да, я здесь в первый раз. Очень красивый стадион английского типа, трибуны расположены близко к полю, значит, будет хорошо слышно фанатов. Жду не дождусь своего первого матча здесь. Надеюсь, мне удастся забить, и мы победим

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Сенин Себаи
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