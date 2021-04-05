Семак: «Чтобы выйти на свой уровень, Малкому нужно сыграть 2-3 игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (2:0).

- Замена Малкома была плановой?

- Да, мы смотрели по состоянию, насколько его хватит сыграть. Даже несмотря на то, что во втором тайме он наоборот хорошо почувствовал вкус игры, тем не менее, для него на данном этапе то время, которое он провел, достаточное.

- Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритм. Ощущалось какое-то недопонимание с партнерами. Как оцените его игру?

- Да, согласен, по первому тайму - он ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, с перерывом, где он много не играл. Во втором тайме он стал играть надежнее, допускал меньше потерь, стал больше остроты создавать. Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно сыграть 2-3 игры. Ни один игрок после большой паузы не покажет свой лучший футбол.

- После того, как был отменен первый гол Азмуна, вы с Черевченко на границе технической зоны очень горячо о чем-то спорили. Это был методический разговор тренеров или эмоциональный спор?

- Нет, это был методический, мы обсуждали момент с забитым мячом. До этого был фол Ловрена. Что касается предыдущего, судейский комитет разбирал момент. Момент был заигран, уже после руки последовала еще передача, то есть, это было не прямое нарушение, которое привело к голу. Поэтому я объяснил ему, что думаю по этому моменту, заигран он или нет. Если не засчитывают, тогда момент с «Рубином», когда фолят в центре поля на Кузяеве, идет атака, и нам забивают мяч, но никто не пересматривает. Вопрос мне не понятен, поэтому мы с ним на эту тему пообщались.

- На позиции «десятки» Вендел дает больше атаке. Показалось, что он немного не дорабатывает в обороне, играя с Барриосом опорника. Может ли Вендел при Малкоме играть «десятку» в каком-либо варианте?

- Не знаю, мне понравилось то, как он сыграл сегодня, он успевал везде, огромный объем работы, очень хорошо перемещался, очень много на нем было завязано по первому тайму. Контроль мяча хороший вперед был. В первом тайме мне понравилась его игра на месте опорного, когда он сместился и отдал голевую передачу на Мостового. Это футболист, который может играть везде, потому что у него есть хороший футбольный интеллект, для него смена позиций не является проблемой. По поводу обороны, тоже не согласен. Я считаю, что он сегодня неплохо действовал в атаке и обороне.