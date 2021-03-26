Кузяев снова признан лучшим игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщает клубная пресс-служба «сине-бело-голубых». Кузяев с результатом в 38% голосов ненамного опередил Вендела (36%). Занявший третье место Вячеслав Караваев получил в свой актив лишь 9%.

В матчах прошлого месяца Кузяев трижды выходил на поле и отметился двумя результативными передачами. При этом данная награда стала для 28-летнего хавбека второй кряду. Ранее лучшими игроками месяца становились Малком, Артём Дзюба, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Алексей Сутормин.

После 23 туров РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в четыре очка от второго места.