Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кузяев снова признан лучшим игроком «Зенита»

26 Марта 2021, 16:15,

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщает клубная пресс-служба «сине-бело-голубых». Кузяев с результатом в 38% голосов ненамного опередил Вендела (36%). Занявший третье место Вячеслав Караваев  получил в свой актив лишь 9%.

В матчах прошлого месяца Кузяев трижды выходил на поле и отметился двумя результативными передачами. При этом данная награда стала для 28-летнего хавбека второй кряду. Ранее лучшими игроками месяца становились Малком, Артём Дзюба, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Алексей Сутормин.

После 23 туров РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в четыре очка от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Далер Кузяев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола