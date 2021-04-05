Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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От «Зенита» до «Зенита»: «Химки» проиграли в РПЛ впервые с 1 ноября, а команда Семака сохранила уверенное лидерство

05 Апреля 2021, 21:00,

Последним матч 24-го тура РПЛ провёл чемпион. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Химки».

Протокол игры  
Зенит 2:0 Химки

(1:0) Караваев Вячеслав 45'

(2:0) Мостовой Андрей 90+2'

    
Лунёв Андрей Караваев Вячеслав Ловрен Деян   10' Ракицкий Ярослав Дуглас Сантос Барриос Вилмар Кузяев Далер   75' (Оздоев Магомед (   75') Вендел Маркус Малком Филипе   76' (Мостовой Андрей (   76') Дзюба Артём Азмун Сердар   86'   87' (Дриусси Себастьян (   87')
Запасные: Рыбиков Николай Ерохин Александр Хотулёв Данила Одоевский Даниил Жирков Юрий Чистяков Дмитрий Сутормин Алексей Круговой Данил Шамкин Даниил
Лантратов Илья Боженов Кирилл Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Идову Брайн   66' Дагерстол Филип Кухарчук Илья   69' (Себаи Сенин (   69') Глушаков Денис   69' (Могилевец Павел (   69') Мирзов Резиуан Конате Мохамед II
Запасные: Корян Аршак Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Логашов Арсений Глушенков Максим Жумабеков Максим Трошечкин Александр Алиев Камран
05 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Кто бы мог подумать в начале сезона, что в календаре на апрель «Зенит» будет выделять домашний матч против «Химок». Тогда подмосковная команда Гунько чуть ли не главным кандидатом на вылет называлась. Но руководство «Химок» вовремя одумалось и провело судьбоносную тренерскую рокировку – клуб возглавил Игорь Черевченко, совершивший, наверное, самый героический рывок для подмосковного футбола.

«Химки» сходу начали выдавать результат и вот к матчу с «Зенитом» коллектив Черевченко показал лучшую статистику за последние 15 туров, набрав 32 очка. На втором месте как раз питерцы, за этот промежуток времени заработавшие 31 балл. Так что, можно сказать, в Санкт-Петербурге играли две лучшие на данный момент команды РПЛ.

Начали они очень бодро. Уже на восьмой минуте Деян Ловрен после розыгрыша углового нашёл передачей Вячеслава Караваева, защитник «Зенита» прострелил на Сердара Азману, который закатил мяч в сетку, и хозяева принялись праздновать гол. Но рановато. Арбитр матча Павел Шадыханов минуты две потратил на просмотр повторов и углядел-таки нарушение правил со стороны Ловрена. Да и мяч до контакта с Деяном, кажется, покинул пределы поля. В общем, гол который нельзя было засчитывать, арбитр не засчитал. Молодец.

«Зенит» давления не ослабил. Опасно били из пределов штрафной площади Сердар Азмун и Артём Дзюба, а Дуглас Сантос отметился шикарным дальним ударом. Только штанга спасла Илью Лантратова и «Химки». Но до перерыва «Зенит» всё-таки вышел вперёд. Помог угловой и суматоха после него. Артём Дзюба из гущи игроков пробить не смог, а вот Вячеслав Караваев с трёх метров не промахнулся, попав в ближний угол – 1:0.

Второй тайм вышел совсем не таким событийным. «Зенит» включил режим «осторожность», мяч контролировал, но в атаки опасные не ходил. «Химки» бились, но классом чемпиону уступали, что в позиционном наступлении было заметно. Матч плавно катился к победе питерского клуба. Более того, под конец «Зенит» мог развить преимущество. Андрей Мостовой после заброса из глубины ворвался в штрафную площадь, перевёл мяч на дальний угол вратарской, но оттуда абсолютно свободный Дуглас Сантос пробил мимо створа. Правда, в компенсированное время всё тот же Андрей Мостовой всё-таки сделал победу питерцев солиднее, реализовав выход один на один после передачи Вендела - 2:0.

С первого ноября (!) «Химки» не проигрывали в РПЛ (тогда – тоже «Зениту»), но в Санкт-Петербурге дрогнули. «Зенит» расколол «крепкий орешек», сохранив преимущество над «Спартаком» в четыре балла.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Химки
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Комментарии (4)
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2
jUMPER
05 Апреля 2021, 21:52

С победой СБГ! Но игра, как была убогой, так и осталась... Раздражает, когда подходят к штрафной и не знают, что дальше делать... Все стоят статично, без передвижений и забеганий...ударов дальних нет совсем...))) По телеку это не увидишь...в живую Зенит хорош только в середине поля. Ну и расхваленные Химки это полный отстой...))) Вспомнили тут на стадионе, как свинарник призывал Глушака - остановить Зенит... Только этого стопора чё то я не видел...))) Говорят он в сборную собрался...))) ну ну...)))

2
только не мясо!!!
05 Апреля 2021, 21:15

Всех Зенитчиков с победой!) А то тут некоторые вчера (не буду показывать пальцем!)) хороводы водить начали, типа сократили отставание до минимума...)))

0
VC-Team
05 Апреля 2021, 21:22

дада, не надо лишний раз пальцем туда- сюда...а то мало ли, когда в очередной раз вам
надо будет его туда, он окажется не форме... из каких то там хороводов, понимашь..

2
ингерман
05 Апреля 2021, 21:10

ай даже на фоне такого зенита химки выглядели командой из 2-й осьмерки.. любой более-менее топовый клуб уже после 1 тайма вёл бы 3-0 как минимум.. но таков уровень рпл.. завершение аховое.. на левом фланге явно не хватала жирка-старичка.. ))) а что вы хотите! ))) главное - титул и выход в группу.. )))

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