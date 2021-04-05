От «Зенита» до «Зенита»: «Химки» проиграли в РПЛ впервые с 1 ноября, а команда Семака сохранила уверенное лидерство

Последним матч 24-го тура РПЛ провёл чемпион. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Химки».

Кто бы мог подумать в начале сезона, что в календаре на апрель «Зенит» будет выделять домашний матч против «Химок». Тогда подмосковная команда Гунько чуть ли не главным кандидатом на вылет называлась. Но руководство «Химок» вовремя одумалось и провело судьбоносную тренерскую рокировку – клуб возглавил Игорь Черевченко, совершивший, наверное, самый героический рывок для подмосковного футбола.

«Химки» сходу начали выдавать результат и вот к матчу с «Зенитом» коллектив Черевченко показал лучшую статистику за последние 15 туров, набрав 32 очка. На втором месте как раз питерцы, за этот промежуток времени заработавшие 31 балл. Так что, можно сказать, в Санкт-Петербурге играли две лучшие на данный момент команды РПЛ.

Начали они очень бодро. Уже на восьмой минуте Деян Ловрен после розыгрыша углового нашёл передачей Вячеслава Караваева, защитник «Зенита» прострелил на Сердара Азману, который закатил мяч в сетку, и хозяева принялись праздновать гол. Но рановато. Арбитр матча Павел Шадыханов минуты две потратил на просмотр повторов и углядел-таки нарушение правил со стороны Ловрена. Да и мяч до контакта с Деяном, кажется, покинул пределы поля. В общем, гол который нельзя было засчитывать, арбитр не засчитал. Молодец.

«Зенит» давления не ослабил. Опасно били из пределов штрафной площади Сердар Азмун и Артём Дзюба, а Дуглас Сантос отметился шикарным дальним ударом. Только штанга спасла Илью Лантратова и «Химки». Но до перерыва «Зенит» всё-таки вышел вперёд. Помог угловой и суматоха после него. Артём Дзюба из гущи игроков пробить не смог, а вот Вячеслав Караваев с трёх метров не промахнулся, попав в ближний угол – 1:0.

Второй тайм вышел совсем не таким событийным. «Зенит» включил режим «осторожность», мяч контролировал, но в атаки опасные не ходил. «Химки» бились, но классом чемпиону уступали, что в позиционном наступлении было заметно. Матч плавно катился к победе питерского клуба. Более того, под конец «Зенит» мог развить преимущество. Андрей Мостовой после заброса из глубины ворвался в штрафную площадь, перевёл мяч на дальний угол вратарской, но оттуда абсолютно свободный Дуглас Сантос пробил мимо створа. Правда, в компенсированное время всё тот же Андрей Мостовой всё-таки сделал победу питерцев солиднее, реализовав выход один на один после передачи Вендела - 2:0.

С первого ноября (!) «Химки» не проигрывали в РПЛ (тогда – тоже «Зениту»), но в Санкт-Петербурге дрогнули. «Зенит» расколол «крепкий орешек», сохранив преимущество над «Спартаком» в четыре балла.