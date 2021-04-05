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​«Зенит» назвал состав на матч с «Химками»

05 Апреля 2021, 17:47,

В понедельник вечером программу двадцать четвёртого тура российского чемпионата будут закрывать «Зенит» и «Химки». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Лунёв, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.

В случае победы «Зенит» снова увеличит отрыв от «Спартака», занимающего второе место в таблице, до четырёх очков.

Матч между «Зенитом» и «Химками» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Химки
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