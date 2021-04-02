Семак: «Химки» не зря набрали столько очков, нас ждёт очень сложный матч»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против подмосковных «Химок» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Эта команда играет организованно. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках. Они не зря набрали столько очков. Нас ждет очень сложный и серьезный матч», - приводит слова тренера пресс-служба петербургского клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Химками» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, пятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 23-х туров чемпионата России коллектив Семака уверенно лидирует в турнирной таблице, а подмосковный клуб располагается на девятой позиции.