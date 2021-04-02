Рибалта покинет «Зенит» в ближайшее время

|
02 Апреля 2021, 16:36,
|
|
Хавьер Рибалта покидает пост спортивного директора «Зенита».
Как сообщает «РБ Спорт», испанский специалист написал заявление об уходе и покинет российский клуб уже в ближайшее время. Сам Рибалта эту информацию подтверждать не стал. Действующее соглашение Рибалты с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Напомним, что Хавьер присоединился к питерцам в 2018 году.
После двадцати трёх туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок восемь очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре зачетных балла.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Хавьер Рибалта