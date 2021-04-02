Рибалта покинет «Зенит» в ближайшее время

Хавьер Рибалта покидает пост спортивного директора «Зенита».

Как сообщает «РБ Спорт», испанский специалист написал заявление об уходе и покинет российский клуб уже в ближайшее время. Сам Рибалта эту информацию подтверждать не стал. Действующее соглашение Рибалты с «Зенитом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Напомним, что Хавьер присоединился к питерцам в 2018 году.

После двадцати трёх туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок восемь очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре зачетных балла.