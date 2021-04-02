Семак признался, что не будет большим тренером

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что победа в Премьер-лиге важнее, чем выход в плей-офф Лиги чемпионов. Этими словами наставник показал свои приоритеты в карьере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает высказывание Семака.

«Чемпионат России — это более важно, чем плей-офф ЛЧ. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул», — заявил Сергей Семак в интервью. В этой короткой фразе заложено много смыслов, которые читаются между строк.

К наставнику «Зенита» можно относиться по-разному, но есть факты, с которыми спорить нельзя. Семак — самый успешный молодой тренер России. У него в этом смысле даже конкурентов нет, остальные наставники-ровесники ещё не получили приглашения в топ-клубы. При этом Семак ведь умудрился ещё и «Уфу» вывести в еврокубки.

Тем не менее выясняется, что Семак не обладает прогрессивным мышлением и довольствуется ролью первого в песочнице. Стать с «Зенитом» чемпионом — задача довольно посильная. Питерцы обладают самым мощным составом и влиянием внутри страны, так что первое место для команды является не какой-то важной целью, а обыденным планом. Однако Семак считает иначе...

Тренер отметил, что плей-офф Лиги чемпионов — это не титул. Во-первых, это ошибка с точки зрения языка. Плей-офф — это не трофей, ведь приз за выход из группы не дают. Однако титул — это изначально почётное звание. И вот эпитет «участник плей-офф Лиги чемпионов» — это заметный титул. Попасть в число 16 сильнейших клубов Европы — это очень даже почётно.

Но уйдём от лингвистики, Семак не должен быть в ней силён. А вот быть амбициозным молодой тренер должен быть, иначе зачем заниматься этой деятельностью. Плей-офф Лиги чемпионов — это та стадия, где внимание к тренерам и игрокам со стороны клубов из топ-лиг особенно пристальное. Стоит хорошо себя показать — и можно рассчитывать на приглашение в Англию, Испанию, Италию, Германию. Любой из этих чемпионатов явно сильнее российского. Однако Семак почти прямым текстом сказал, что ему этого не надо. Важнее год из года выигрывать трофей в Премьер-лиге, которая на глазах деградирует.

Что ещё важно, Семак отметил, что для победы в еврокубке надо быть сильнее. Только не очень понятно, к кому эта претензия. Семак третий год возглавляет «Зенит». Стала ли команда сильнее? Есть ли у неё тренерский почерк? Даёт ли Семак преимущество «Зениту» как наставник? Вряд ли кто-то с уверенностью сможет на все три вопроса ответить утвердительно.

Откровенно говоря, это высказывание Семака напоминает детские отговорки. Под его руководством «Зенит» дважды занял последнее четвёртое место в группе Лиги чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф. И теперь Семак как бы говорит, что на самом деле и не хотел-то выходить.

Помимо всего прочего, теперь вновь возникают вопросы о будущем Семака в «Зените». Руководители питерского клуба всегда отмечали важность успеха на международной арене, а вот их главный тренер, оказывается, считает иначе. Точно ли питерцам нужен такой неамбициозный наставник?

Как ни смотри, Семак своим мышлением разочаровал. Вряд ли стоит теперь ждать, что он станет большим тренером. После «Зенита» он, возможно, возглавит сборную Россию (когда Станислав Черчесов уйдёт), а потом поработает ещё где-то в России, но без больших успехов.

Андрей Центров