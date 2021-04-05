Семак оценил сложность матча с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Химками» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Один из самых тяжелых матчей в нынешнем сезоне «Зенит» провел, или у вас другая точка зрения?

- Да нет, у меня другая точка зрения. Вопрос забитых мячей - забили бы раньше, играли. Понятно, что счет 1:0 - всегда достаточно нервно, но моментов было достаточно много. Раньше забили бы, спокойнее завершили матч.

- Определенные были у вас сомнения по поводу замен. Достаточно поздно вы их сделали. Так трудно было выпускать футболистов в такую напряженную и боевую игру?

- Замены должны производиться, когда того требует игра, когда кто-то выпадает или нужно поменять схему. Играли сегодня хорошо, практически ничего не давали создавать у своих ворот. Поэтому их игры никто не выпадал. Замены были связаны с определенной долей усталости, которая накапливалась. У полузащитников она больше, потому что им нужно больше двигаться, у нападающих - чуть легче, но все равно, что после сборных приехали, у всех разное состояние, поэтому замены, исходя из состояния, проводились.