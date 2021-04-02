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Семак рассказал о восстановлении Малкома и Дриусси

02 Апреля 2021, 13:12,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о состоянии травмированных игроков в преддверии встречи с подмосковными «Химками» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Малком и Дриусси работают в общей группе. Ребята набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре. Надеемся, что Дриусси - тоже», - передает слова тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч «Зенит» - «Химки» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, пятого апреля, начало - 19:00 по московскому времени.

После 23-х туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, а подмосковная команда располагается на девятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Малком, Себастьян Дриусси
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