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Малахов назвал Аршавина «ублюдком», экс-жена футболиста - «психопатом»

22 Марта 2021, 22:45,

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала о тяжелой  болезни и отсутствии поддержки со стороны экс-мужа.

Алиса Казьмина могла умереть из-за некроза носа и провела восемь дней в реанимации, из которых четыре дня в коме. При этом Аршавин проигнорировал ситуацию, в которой оказалась Казьмина. Ведущий Андрей Малахов назвал экс-футболиста «ублюдком», которому нужно «засунуть свои деньги в одном место».

Бывшая жена Аршавина заявила, что во время развода боялась агрессии супруга, а забытую пару обуви он забирал вместе с пятью охранниками. Казьмина считает, что самый уместный эпитет для Аршавина - «психопат». Их брак продлился менее двух лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Андрей Аршавин, Андрей Малахов, Алиса Казьмина
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Комментарии (2)
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1
jUMPER
22 Марта 2021, 23:54

ЕФ, вам не дают покоя "лавры" Малахова... Опускаться до гламурных сплетников... Не надо эту грязь тут освещать, для этого есть другие издания и площадки...

2
Zenituwka
22 Марта 2021, 22:57

Ну и зачем тут эта чепуха?

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