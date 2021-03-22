Малахов назвал Аршавина «ублюдком», экс-жена футболиста - «психопатом»

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала о тяжелой болезни и отсутствии поддержки со стороны экс-мужа.

Алиса Казьмина могла умереть из-за некроза носа и провела восемь дней в реанимации, из которых четыре дня в коме. При этом Аршавин проигнорировал ситуацию, в которой оказалась Казьмина. Ведущий Андрей Малахов назвал экс-футболиста «ублюдком», которому нужно «засунуть свои деньги в одном место».

Бывшая жена Аршавина заявила, что во время развода боялась агрессии супруга, а забытую пару обуви он забирал вместе с пятью охранниками. Казьмина считает, что самый уместный эпитет для Аршавина - «психопат». Их брак продлился менее двух лет.